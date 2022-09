Ev sineması ürünleri (TV’ler, ses çubukları veya tam surround ses sistemleri) için araştırma veya alışveriş yapmak için herhangi bir zaman harcadıysanız, “Dolby Atmos” ifadesini muhtemelen biliyorsunuzdur. 2012’de tanıtılan Dolby Atmos -, bugün mevcut olan en sürükleyici surround ses formatlarından biridir.

Tüketici teknolojisi, donanımı yazılımın önüne koyma konusunda bir tutkuya sahip. Bununla birlikte, çeşitli görsel-işitsel (AV) sektörler Atmos standardına ayak uydurmak için iyi performans gösterdi. Şu anda belirli Blu-ray’lerle ve bir dizi akış platformu aracılığıyla Dolby Atmos’u deneyimleyebilirsiniz ve buna Netflix de dahil.

Dolby Atmos nedir?

Dolby Atmos’tan önce, geleneksel surround ses düzenleri en yaygın olarak 5.1 ve 7.1 sistemler olarak belirlendi. 5.1 düzenlemesinde, “ev sinema sistemi”, sol, sağ ve orta kanallar olarak adlandırılan üç ön hoparlörden oluşuyor. İki arka hoparlör (sol ve sağ kanallar), daha düşük frekanslar için ses kademesini tamamlayan bir subwoofer ile yönlü hoparlör ailesini tamamlıyor (5.1’de .1).

7.1 düzenlemesinde, aynı hoparlör ve subwoofer düzenini koruyoruz ve diziye iki kanal daha ekliyoruz. Bu iki ek hoparlör, yana bakan “surround” hoparlör olarak veya iki ön hoparlörün üzerine yerleştirilmiş ek “yükseklik” kanalları olarak kullanılabiliyor.

Dolby Atmos, genel olarak, ek, yükseklik odaklı kanallar etrafında oluşturulmuş bir surround formattır. Sizi gerçek bir sinemada oturmaya mümkün olduğunca yaklaştıracak eksiksiz bir 3D surround ses deneyimi vaat eder.

Netflix’te Dolby Atmos Nasıl Edinilir ?

Netflix’in film ve şov kitaplığına göz atarken, Dolby Atmos’ta bulunan başlıklar, açıklamalarının yanında bir Atmos simgesi görüntüler.

Dolby Atmos uyumlu bir programın her sezonu veya bölümünün Atmos’u desteklemeyeceğini unutmayın. Ayrıca, Netflix’teki her dizi veya film, mevcut her dil seçeneği için Atmos’u desteklemediğinden, üstesinden gelinmesi gereken birkaç dil sorunu var.

Tüm bunlara rağmen, Atmos hoparlörlerinizden çıkan sesin aslında Atmos sesi olduğunu bilmenin kesin bir yolu var mı? Kısa cevap evet. Çoğu AV alıcısı ve ses çubuğu, şu anda birlikte çalıştığı surround ses codec bileşeninin türünü size bildirecek bir tür ekran paneline sahip olacaktır. Çoğu durumda, Atmos sesinin kodunu çözerken ekranınızda “Atmos” veya “Dolby Atmos” yazacaktır.

Atmos’u akıllı bir TV’den bir AV alıcısına veya ses çubuğuna gönderiyorsanız, Atmos filminizi veya şovunuzu yayınlamaya başladığınızda TV’nizin bir tür hızlı Atmos göstergesi oluşturması için iyi bir şans vardır.

Daha da iyisi, TV uzaktan kumandanızda bir tür Bilgi veya Durum düğmesi varsa, bunlardan birine bastıktan sonra TV ekranınızda hangi çözünürlüğün görüntülendiğini, TV’nin hangi yenileme hızında çalıştığını söyleyen bir tür küçük okuma görmelisiniz. ile ve ne tür sesin işlendiği. “Atmos” tam olarak veya kısaltılmış olarak yazılırsa, bu, TV’nizin Netflix destekli Atmos’u AV sisteminize başarıyla geri gönderdiği anlamına gelir.

Dolby Atmos’u destekleyen Netflix başlıklarında, yanında “Atmos” kelimesi bulunan küçük bir hoparlör simgesi bulunur. Bu logoya dikkat edin ve Atmos ses deneyimini yaşayacağınızı bileceksiniz. Yaygın olarak desteklenen şovlar arasında Stranger Things, Black Mirror, Locke & Key, Lost in Space, Ozark, The Umbrella Academy ve daha fazlası (ayrıca çeşitli filmler) yer alıyor.