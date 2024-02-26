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Teknoloji Haberleri

Nintendo Switch 2 Modelinin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
26 Şubat 2024
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nintendo switch 2

Günümüzün en çok sevilen oyun konsollarından olan Nintendo, Switch 2 modelinin çıkış tarihini açıkladı. Nintendo Switch 2 modeli, kısa süre sonra piyasada yerini alacak.

Kolay taşınabilmesi ve farklı ekranlarda kullanıcılara fırsat sunması sayesinde dünyanın en çok satan oyun konsollarından birisi olan Nintendo Switch, serinin ikinci ürünü ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2017 yılında piyasaya çıkan ilk ürün, dünya çapında büyük ses getirmişti.

Japonyalı Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Nintendo Switch 2‘nin tanıtım lansmanı Mart 2025‘te gerçekleşecek. Mevcut bilgilere göre şirket, bu tarihe kadar yeterli stok miktarını sağlayacak ve ses getiren bir lansman için hazırlık yapacak.

nintendo switch 2

Nintendo Switch 2 modelinin genel özellikleri şu şekilde;

  • Ekran: 8 inç – LCD
  • İşlemci: Nvidia Tegra 239
  • Grafik: Ray Tracing desteği / 1080p oyun oynama
  • RAM: 8 GB – LPDDR5
  • Depolama: 64 GB
  • DLSS: DLSS2
  • Fiyat: 400 dolar (tahminidir)

Nintendo Switch 2 modelinin ülkemizde ne zaman ve ne kadar fiyat etiketi ile satışa çıkacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. İlerleyen günlerde hem tasarım hem de pazar hakkında detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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