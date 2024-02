Ana Sayfa » Oyun Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 16 Görüntüleme

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Final Fantasy VII Rebirth 29 Şubat Perşembe günü platformlardaki yerini alacak. The Game de “en çok beklenen oyun ödülü” alan yapımın, bu ödüle layık olacağı ön görülüyor. Zira Final Fantasy VII Rebirth inceleme puanları ve yorumları bir hayli olumlu seyrediyor. PlayStation 5 için çıkış yapacak oyunun incelemelerde 100 üzerinden 94 puan ortalaması yakalaması, gamerları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları

Final Fantasy VII Remake’in devamı niteliğinde piyasaya çıkacak olan Final Fantasy VII Rebirth; 1997 yılında çıkan PS oyunu Final Fantasy VII’nin yeniden yapımı olarak gamerlara sunulacak. PlayStation 5 için yayımlanacak olan tek oyunculu; dövüş, aksiyon ve macera oyununun inceleme puanları şu şekilde:

CGMagazine – 100/100

App Trigger 100/100

NoisyPixel – 100/100

GamingTrend – 95/100

IGN – 90/100

Game Informer – 85/100

Siliconera 100/100

VGC – 100/100

Worth Playing – 98/100

GamerSky – 95/100

RPG – 93/100

Game Star – 90/100

GameRant – 90/100

XGN – 88/100

Game Spot – 80/100

Push Square – 80/100

Eurogamer – 80/100

Hardcore Gamer – 80/100

Power Unlimited – 80/100

Guardian – 80/100

Shacknews – 80/100

MetaCritic ortalama puan – 96/100

OpenCritic ortalama puan 93/100

Final Fantasy VII Rebirth Yorumları

Bu hafta oyuncularla buluşacak yapımın yorumlarından bazıları şu şekilde:

“2024 yılının en iyi oyunları arasında kesinlikle kendisine yer bulabilecek bir yapım. Türünün de en iyi örneklerinden olduğuna hiç şüphe yok. Mutlaka geniş bir oyuncu kitlesine ulaşacaktır. Ayrıca nostalji arayanlar da elbette 90’lı yıllara dair esintileri oyunda görebilirler. Başarılı bir yeniden yapım olmuş…” Siliconera – 100/100

“Zaten mükemmel olan ilk oyunu alıp onu daha büyük ve daha kalabalık bir dünyaya genişletiyor. Çatışma iyileştirilmiş, zindan tasarımı daha iyi, hikaye çekiciliğini koruyor. Mükemmele yakın bir oyun demek yanlış olmaz.” Worth Playing – 98/100

“Final Fantasy VII Rebirth’teki her şey, hem orijinaline sadık kalma arzusu hem de kendine has bir şey olması açısından ciddi olan kapsamlı bir pakette bir araya gelmiş. Bu ikisini bir arada başarabilen çok az yapım vardır. Kesinlikle denenmesi gereken bir oyunla karşı karşıyasınız.” RPG Fan – 93/100

“Düşündüren ve hissettiren bir oyun… Final Fantasy 7 Rebirth, görkemli parçalar ve zengin anlatısal dönüm noktalarıyla size sürekli olarak önemsemeniz, koltuğunuzun kenarında oturup gözlerinizi fal taşı gibi açarak geleceğin neler getireceğini merak etmeniz için nedenler veriyor. Orijinal oyunun oluşturduğu temele rağmen her şeyin olabileceği ve geleceğin yazılmamış olduğu hissi var.” Games Hub – 100/100

“Final Fantasy VII Remake’i kesinlikle sevdik, ancak Final Fantasy VII Rebirth’ün onu mümkün olan her şekilde geride bıraktığını söyleyebiliriz. Bu bir başyapıt. Sizi ayaklarınızın üzerinde tutan daha fazla kıvrım ve dönüşle daha büyük bir hikaye anlatıyor. Bazı yeni hikaye unsurları bazı oyuncuları yanlış yola sürüklese de, her şeyin taze kalmasını sağlıyor ve Square Enix’in bundan sonra işleri nereye götüreceğini görmemizi sağlıyor. Sonuç olarak, Final Fantasy VII Rebirth beklentilerimizi aştı, orijinal oyunu ve aslında Final Fantasy VII Remake’i temel alarak her bakımdan daha büyük ve daha iyi hissettiren bir devam oyunu olmuş.” Game Spew 100/100