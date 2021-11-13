Nintendo Switch’de Twitch Nasıl İzlenir?

Twitch, içerik üreticilerinin canlı görüntülerini paylaşan bir canlı yayın platformudur. Günümüzde milyonlarca kişi Twitch üzerinden canlı yayınları takip eder. Twitch’i Nintendo Switch‘de çalıştırmak için öncelikle Nintendo eShop‘tan Twitch uygulamasını indirmelisiniz. Switch üzerinden yayın yapmanıza olanak sağlamaz ama akıllı telefon arayıcılığı ile sohbet edebilirsiniz.

Hemen hemen her Twitch izleyicisi, yayınları web sitesinden izler, ancak çeşitli cihazlarla da resmi Twitch uygulaması mevcuttur. Bu cihazlar arasında Nintendo’da yer alıyor. Bu Kasım ayı içerisinde Amazon, Nintendo Switch için Twitch uygulaması geliştirdi. Ancak, Nintendo Switch için Twitch uygulaması yalnızca canlı yayınları izlemenize izin verir. Kendi Switch’inizden akış yapmak istiyorsanız, bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor.

Nintendo Switch’de Twitch Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Nintendo Switch’de Twitch izlemek için uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bunun için Twitch’i Nintendo eShop’tan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Nintendo Switch’inizi açın ve ana ekranda seçerek eShop‘u açın. Sol kenar çubuğunda Ara/Gözat‘ı seçin ve Twitch’i arayın. Arama sonuçlarından Twitch uygulamasını seçin ve Ücretsiz İndir‘i seçin, ardından indirmek istediğinizi onaylayın. Uygulama indirildikten sonra Switch’inizin Ana ekranında görünecektir. Twitch uygulamasını açın ve uygulamanın ana sayfasının üst kısmındaki Giriş Yap‘ı seçin. Oturum açtıktan sonra, Twitch uygulamasının ana sayfası canlı takip edilen kanallarınızı, beğenebileceğiniz diğer kanalları ve kategorileri ve daha fazla öneriyi gösterecek şekilde değişecektir. Daha da fazla kanal bulmak için ekranın üst kısmındaki Gözat veya Ara‘yı da seçebilirsiniz.

Ayrıca akışları izleyebilir veya bir kanalın sohbet odasını görebilirsiniz, ancak ikisini aynı anda yapamazsınız. İzlerken sohbeti görmek veya kullanmak istiyorsanız, sohbeti bir akıllı telefonda açmak için kanalın ana sayfasına gitmeniz ve Sohbete katıl seçeneğini seçmeniz gerekir.

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