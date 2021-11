Nintendo Switch Konsolu 92.87 Milyon Satış Yaptı

Nintendo, 1 Nisan – 30 Eylül arasında 93,89 milyon satış yaptı. Şirket, geçtiğimiz Perşembe günü satışlar hakkında bir açıklama yaptı. Nintendo Switch, 30 Eylül itibariyle dünya çapında 92.87 milyon satış yaptığını açıkladı. Nintendo, 1 Nisan ile 30 Eylül arasında konsol için 93.89 milyon satış gerçekleştirdi.

30 Eylül itibariyle güncellenmiş Nintendo oyun satışları şu şekilde;

Mario Kart 8 Deluxe: 38.74 milyon

38.74 milyon Animal Crossing: New Horizons: 34.85 milyon

34.85 milyon Super Smash Bros. Ultimate: 25.71 milyon

25.71 milyon The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 24.13 milyon

24.13 milyon Pokémon Sword and Pokémon Shield: 22.64 milyon

22.64 milyon Super Mario Odyssey: 21.95 milyon

21.95 milyon Super Mario Party: 16.48 milyon

16.48 milyon Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Pokémon: Let’s Go, Eeve!: 13.83 milyon

13.83 milyon Splatoon 2: 12.68 milyon

12.68 milyon Ring Fit Adventure: 12.21 milyon

Nintendo ayrıca 1 Nisan ile 30 Eylül arasında Nintendo’nun The Legend of Zelda: Skyward Sword HD‘nin 3.60 milyon kopyası, New Pokémon Snap‘in 2.19 milyon kopyası ve Mario Golf: Super Rush‘ın 1.94 milyon kopyası sattığını açıkladı.

Nikkei Asia Salı günü yaptığı açıklamada, Nintendo’nun Mart 2022’de sona eren mali yıl için önceden planlanan 30 milyon adetlik üretim tahmininden yaklaşık %20 daha az olan yaklaşık 24 milyon adet Nintendo Switch üretebileceğini bildirdi.

Nintendo’un Switch OLED modeli ve Switch Lite konsolları. Nintendo, Nintendo Switch konsolunun yeni OLED modelini 8 Ekim’de piyasaya sürdü.

Ayrıca bkz: Nintendo Switch OLED, 24 Eylül’de Ön Siparişe Başlıyor