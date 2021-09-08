Nintendo Switch OLED, 24 Eylül’de Ön Siparişe Başlıyor

Bu yılın başlarında Nintendo, popüler Switch’in OLED versiyonunu duyurdu. Şirketin oyun konsolunun bu yeni çeşidi 8 Ekim’de satışa çıkacak ve şimdi OLED Switch için ön siparişler 24 Eylül’den itibaren başlayacak.

Japon teknoloji devi bugün erken saatlerde, Switch’in OLED versiyonunun bu ayın sonunda kabaca 345 dolar fiyatla ön siparişlere sunulacağını duyurdu. Oyun konsolunun yeni versiyonuna yeni bir OLED panelinin eklenmesi dışında büyük bir değişiklik sunmuyor.

Bununla birlikte, biraz geliştirilmiş performansa sahip olmasına rağmen, pil ömrü orijinal Switch’e benzer şekilde 9 saat sürecek şekilde derecelendirilmiş. Diğer küçük değişiklikler, orijinal versiyona kıyasla biraz daha uzun ve daha ağır bir gövde içeriyor ve OLED modeli, orijinal modelin 290 gramına göre 320 gram ağırlığında.

Bu arada, dikkate değer özellikler arasında 7 inç ekran, açı serbestçe ayarlanabilen yeni bir braket tasarımı, 64 GB’lık artırılmış temel depolama kapasitesi ve elde taşınır modda kullanıldığında daha iyi ses kalitesi sunan yeni hoparlör yer alıyor.

Ayrıca bkz: Nintendo, 7 İnç ve OLED Panelli Switch Modelini Yakında Piyasaya Sürecek!