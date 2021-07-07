Yeni Nintendo Switch, OLED Ekranla Geliyor!

El konsolu deyince akla gelen ilk marka olan Nintendo, yıllar önce sunduğu Switch modeliyle oldukça iyi satışlar gerçekleştirmişti. Şirket bu yıl başarına yeni bir model daha katmak istiyor. Bu yeni modelin yine aynı şekilde Switch ismiyle geleceği kesinleşti ve içerisinde bulunan bazı özellikler haliyle biraz daha geliştirildi.

Nintendo Twitter hesabından sürpriz bir tweet attı. Şirket yeni el konsolunda OLED bir ekran paneli ve daha büyük depolama alanı kullanacağını açıkladı. Böyle bir özellik yükseltme işlemi şimdiden Switch hayranlarını sevindirmiş durumda. Ayrıca firma resmi Youtube sayfasında yeni modelini tanıttı.

Yeni el konsolu 7 inç OLED bir panel ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Tabi bu OLED panel yine kullanıcılara 720p bir ekran çözünürlüğü sunacak. Şirket daha iyi performans ve pil ömrü için çözünürlüğü kısma yoluna gidiyor. OLED panelin avantajlarına baktığımızda ise kullanıcılara, daha iyi bir görüş açısı, daha derin renkler ve konstrat ayarı ve güç açısında daha verimli bir deneyim sunacak.

Bununla birlikte şirketin bu ekran panelini kaldırabilecek hangi işlemciyi kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak Nintendo‘nun en büyük hedefi yeni el konsolunun OLED panel ile daha uzun bir pil performansı sunması ve daha çok elde kullanılması oluyor. Yeni Nintendo Switch OLED modeli 8 Ekim‘de piyasaya çıkıyor. Ayrıca cihaz 350 dolar fiyat etiketine sahip.