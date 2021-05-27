Nintendo Switch Pro, Önümüzdeki Hafta Tanıtılabilir!

Bilindiği üzere Nintendo el konsolunda oldukça başarılı modeller sunarak Switch ile bunu ikiye katlamış oldu. Dört yıl önce piyasaya sunulan Switch günümüzde hala birçok oyuncunun terich edip satın aldığı bir el konsolu olarak piyasada yerini koruyor. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre Switch‘in artık emekliye ayrılacağını kesinleştiriyor.

Bloomberg‘te paylaşılan habere göre Nintendo E3 etkiniliğinde Switch Pro adında yeni bir el konsolunu sunmaya hazırlanıyor. En geç Haziran ayının ortasında tanıtılması beklenen bu yeni oyun konsolundan beklentiler oldukça büyük durumda. Bu konsol ile birlikte aynı zamanda yeni oyunlarında ortaya çıkması bekleniyor.





Yeni Nintendo Switch Pro‘nun tanıtılmasından sonra ilk satışların Temmuz veya Ağustos ayı içerisinde yapılacağı bildiriliyor. Ancak bazı analistler çip kıtlığı nedeniyle bu üretimin kısıtlı olacağını tahmin ediyor. Bu da Nintendo‘nun talebi karşılayamamasına yol açabilir. Tabi şuan da bu kesin bir sıkıntı görülmüyor ama ilerleyen zamanlarda bu durumuda kesinlik kazanması bekleniyor. Son üç ay içerisinde zirveye ulaşacak bir üretim beklenmiyor olsa da Nintendo‘nun bundan vazgeçmeye niyeti yok gibi duruyor.

Bir de sızdırılan bilgilerde yeni el konsolunun Pro olarak geleceği söyleniyor ancak Nintendo‘nun resmi tanıtımda yeni konsolunu farklı bir isimde de sunabileceği ihtimaller arasında yer alıyor. Sızdırılan bilgilere göre yeni konsolun bazı teknik detayları şöyle; 7 inç Samsung OLED ekran ancak pil ömründen yararlanmak için 720p çözünürlük olacak. Bununla birlikte yeni konsolun DLSS teknolojisini destekleyecek Nvidia yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor. Teknik detaylar şuan için bunlarla sınırlı ancak resmi tanıtımdan sonra yeni konsolun ne gibi özellikler barındıracağını kesin olarak göreceğiz. Bazı kaynaklarda yeni konsolun 200 dolar ile satılacağı söyleniyor.