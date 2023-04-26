NoiseFit Force Plus Bugün Satışa Çıktı

Bu yılın Ocak ayının başlarında Noise, NoiseFit Force adlı ilk akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Şimdi marka, aynı cihazın yepyeni bir versiyonunu duyurdu. Bu model NoiseFit Force Plus olarak adlandırılıyor.

NoiseFit Force Plus, standart modelle aynı dairesel kadranı ve sağlam bir gövdeyi beraberinde getiriyor. Zorlu dış ortam koşullarına dayandığı, toza ve suya dayanıklı olduğu söyleniyor. Cihazın sağ tarafında iki düğme bulunuyor. Akıllı saat, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1.46 inç AMOLED ekranla geliyor. Her zaman açık görüntüleme moduna ve özel saat yüzlerine sahip.

NoiseFit Force Plus, bir kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku ve stres izleyici, adım sayacı ve nefes alma seansları ile donatılmış. Ayrıca kadınlar için bir adet döngüsü takipçisi de var. Giyilebilir cihaz 130’dan fazla spor modunu destekliyor.

NoiseFit Force Plus, akıllı saatten doğrudan arama yapmak için TruSync teknolojisiyle birlikte Bluetooth v5 bağlantısına sahip. Cihaz, arama tuş takımı, hava durumu güncellemeleri, bildirimler, sesli asistan ve yerleşik oyunlar gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Akıllı saatin tek bir şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor.