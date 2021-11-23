Nokia T20 Education Edition tanıtıldı – özellikleri

Geçen ay HMD Global, Nokia T20 tabletini birkaç farklı pazarda piyasaya sürdü. Ve bugün Nokia T20 Education Edition olarak adlandırılan yeni bir modeli de duyurdu. Nokia T20 Education Edition’ın önümüzdeki aydan itibaren raflarda yer alacak.

Nokia T20 Education Edition

Adından da anlaşılacağı gibi cihaz, öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. 1200 x 2000 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 10.4 inç 2K ekranla geliyor. Ve İsviçre SGS düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Ayrıca göz koruma modu, oturma duruşu düzeltme ve göz egzersizleri sağlıyor.

Dahili olarak cihaz, 1.8 GHz hızında iki Cortex-A75 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeği içeren; sekiz çekirdekli bir teklif olan; Unisoc T610 işlemciye sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sunan cihazda br microSD kart yuvası var.

Nokia T20 Education Edition, ilköğretim, orta ve yüksek okullar için dokuz eşzamanlı öğretim yardımcısı sağlıyor. Şirket ayrıca, öğretim eki içeriğinin zaman zaman güncelleneceğini de söyledi. Ayrıca ders kitaplarını okuma, birden fazla ülke arasında çeviri yapma ve sözlü hesaplamaları düzeltme gibi işlevleri de destekliyor.

Bu arada ebeveynlerin WeChat aracılığıyla tabletin kullanımını istedikleri zaman kontrol edebilecekleri ve yazılımı kapatmak; kaldırmak vb. için kontrol edebilecekleri bir özellik var. Ayrıca cihaz oyunların kendi kendine indirilmesini desteklemiyor.

Cihaz, 15W PD hızlı şarjı destekleyen 8.200mAh pil ile çalışıyor ancak şirket kutuya 10W şarj cihazı dahil ediyor. Şirketin yakında fiyatlandırma ayrıntılarını ve lansman tarihini açıklamasını bekliyoruz.

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