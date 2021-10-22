Nokia 225 4G Payment Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl, Ekim ayında HMD Global; Nokia 225 4G özellikli telefonu yaklaşık 55 dolar fiyatla piyasaya sürmüştü. Bugün şirket, Nokia 225 4G Payment Edition adlı modelle telefonun yeni bir çeşidini piyasaya sürdü.

Telefonun adından da anlaşılacağı gibi, şirketin odak noktası cihazı kullanarak ödemeleri kolaylaştırmak. Telefon, kullanıcıların tek tuşla Alipay Cüzdan‘a erişmelerini sağlıyor. Siyah, Mavi ve Sand Gold adlı üç renk seçeneğiyle geliyor.

Fiyatlandırmaya gelince, bu yeni Nokia 225 4G Payment Edition, geçen yıl piyasaya sürülen standart modelin fiyatlandırmasıyla aynı olacak. Yani 55 dolar fiyat etiketi alacak.

Yukarıda belirtildiği gibi, standart sürüm ile bu yeni model arasındaki en büyük fark, mobil ödeme işlevinin desteklenmesi. Bu arada telefon 2,4 inç ekranla geliyor. Ve cihaz bir UNISOC işlemci vaat ediyor. Kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 32 GB‘a kadar genişletmelerine yardımcı olabilecek hafıza kartı desteğine sahip.

Telefonun arka paneline yerleştirilmiş 3 megapiksel kamera sensörü de var. Ek olarak, telefon bir el feneri ile birlikte geliyor. Hızlı arama, ses kaydedici, harici radyo vb. özellikleri destekliyor.