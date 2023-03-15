Nothing Ear 2’nin Fiyatı Gün Yüzüne Çıktı!

Nothing Ear (1) TWS kulaklıkların piyasaya sürülmesiyle oldukça büyük ses getirdi. Eşsiz görünümlü kulaklıklar oldukça popülerlik kazandı ve şirket artık yeni Nothing Ear’ın (2) piyasaya sürülmesiyle bunu geliştirmeye hazır. Carl Pei liderliğindeki girişimin yeni nesil işitme cihazları 22 Mart’ta piyasaya çıkacak ve biz beklerken bir kaynak kulaklıkların fiyatını açıkladı bile.

Nothing Ear (2) yaklaşık 159 euroya mal olacak. Bu fiyat güya Avrupa ülkeleri için ve diğer bölgelerde, örneğin Hindistan’da değişiklik gösterebilir. Orijinal Ear (1) başlangıçta 99 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldı, ancak daha sonra 149 dolara çıkarıldı. Fiyatın 10 euro daha artırılabileceğine dair göstergeler var.

Belirtildiği gibi, Nothing Ear (2) 22 Mart’ta piyasaya sürülecek. Ancak, kaynağımıza göre, kulaklıklar altı gün sonra, 28 Mart’a kadar satın alınamayacak. Kulaklıkların ABD, Hindistan ve Avrupa gibi bölgelerde satışa çıkmasını bekliyoruz.

Son zamanlarda şirket, kulaklıkların LHDC 5.0 codec desteği ve su geçirmezlik için IP54 derecesi ile geleceğini doğruladı. Kaynaklar, kulaklığın esasen önceki modelle aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Kulaklıkların iç kısımlarını kaplayan siyah bir şerit gösteren yarı şeffaf bir görünüme sahip saplı bir tasarıma sahip olacaklar.