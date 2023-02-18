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Nubia Neovision AR Akıllı Gözlükleri MWC 2023’te Geliyor!

ZTE, nubia Neovision Glass adlı ilk AR akıllı gözlüğünün 27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023'te geleceğini duyurdu.

İbrahim Özbek

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ZTE, nubia Neovision Glass adlı ilk AR akıllı gözlüğünün 27 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023’te geleceğini duyurdu.

ZTE, nubia Neovision Glass’ın tasarımını ortaya çıkaran bir görsel paylaştı ve bunun “moda ve teknolojinin mükemmel bir birleşimi” olduğunu söyledi. Şirket ayrıca, akıllı gözlüklerin yüksek kaliteli görüntüler ve mükemmel ses ile “nihai görsel-işitsel deneyim” sunacağını söyledi.

Nubia Neovision Glass’a ek olarak ZTE, MWC’de nubia Pad 3D’yi ve bir Wi-Fi yönlendiriciyi tanıtacak. ZTE’nin Twitter’da paylaştığı bir görsel, markanın Mobil Dünya Kongresi’nde en az bir dizüstü bilgisayar, monitör, akıllı telefon ve akıllı saat de duyuracağını gösteriyor.

nubia ar akıllı gözlük

Bu ürünler iki ayrı etkinlikte tanıtılacak. ZTE, 27 Şubat’ta bir ZTE 5G FWA lansman etkinliğine sahip olacak ve ertesi gün ZTE Devices etkinliğine ev sahipliği yapacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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