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Nubia, New Sound C1 TWS Kulaklıklarını Tanıttı!

Nubi, New Sound C1 Truly Wireless kulaklıklarını yarı kulak içi tasarımı ve 25 dolar fiyat etiketi ile görücüye sundu. Yeni Nubia TWS kulaklıklar, aynı şekilde 8 saate kadar pil ömrüne sahip. Taşıma çantası, ek 32 saat pil ömrü sağlayabilen 400 mAh şarj bölmesi vaat ediyor. Ürün, IPX4'ü su geçirmez ve toz geçirmez hale getirerek egzersizler sırasında kullanıma uygun hale getiriyor.

Ayşen Sıla

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Nubia

Nubia’nın RedMagic oyun kulaklıkları oldukça popüler ancak şirketin oyun dışı bir aksesuar serisi de var. Şirket şimdi Nubia New Sound C1 Truly Wireless kulaklıklarını yarı kulak içi tasarımı ve 25 dolar fiyat etiketi ile tanıttı.

Yeni Nubia New Sound C1 TWS Kulaklıklar, enerji açısından daha verimli ve daha geniş bir menzile sahip olan; en yeni Bluetooth 5.3 protokolünü destekliyor. Kulaklık ayrıca Bluetooth 5.0’dan %50 daha yüksek gecikme süresi olan; iki yönlü bir iletişim oranını da destekliyor. Ayrıca, oyun oynarken 60 ms’ye kadar düşük gecikmeyle manuel olarak düşük gecikme moduna geçebilirsiniz.

Yeni Nubia TWS kulaklıklar, aynı şekilde 8 saate kadar pil ömrüne sahip. Taşıma çantası, ek 32 saat pil ömrü sağlayabilen 400 mAh şarj bölmesi vaat ediyor. Ürün, IPX4’ü su geçirmez ve toz geçirmez hale getirerek egzersizler sırasında kullanıma uygun hale getiriyor.

Nubia-New-Sound-C1-TWS-Earbuds

Nubia TWS kulakiçi kulaklıklar resmi olarak 18 Ocak saat 10:00’da satışa çıkacak. Kulaklık mavi, beyaz ve yeşil renklerle raflarda yerini alacak.

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