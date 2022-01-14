Nubia Red Magic 7 Görüntüleri Ortaya Çıktı!

2022 senesinde iddialı bir oyun telefonu ile giriş yapmak isteyen Nubia’nın, yeni göz bebeği Red Magic 7 modelinin bazı görüntüleri ortaya çıktı.

Oyun tarafından amiral gemisi olarak gelecek olan Nubia Red Magic 7, TENAA tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bugün TENAA tarafından ise Red Magic 7’nin görüntüleri ortaya çıktı. Genel olarak tasarım konusunda kendisini geliştiren Nubia, önceki modellerinde ki gibi dikey kamera özelliğini koruyacak. En göze çarpan tasarım özelliği ise hava kanalların yan taraftan, cihazın arkasına taşınması oldu.

Ön kamerası ise ekranın sol üst tarafına yerleştirilmiş. Önceki modelini çok andırsa da üzerine bir çerçeve monte edilmiş. Herhangi bir çentik veya delik gözükmüyor. Red Magic serisinde bir temel olan oyun modu kaydırıcısı, güç tuşu sağ taraftayken, ses seviyesi düğmesinin üzerinde hala sol tarafta yer alıyor.

Hava çıkışlarının yerinin değişmesi birçok olumlu etki katacağa benziyor. Ayrıca yapılan yeni konumlandırma ile beraber tasarımda gözle görülür bir biçimde daha şık oldu.

Red Magic 6S Pro ile oranla çok daha güçlü bir akıllı oyun telefonu olacağını kanıtlayan Red Magic 7, Snapdragon 8 Gen 1 ile beraber raflardaki yerini alacak.

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