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Nubia Pad 3D Ön Siparişe Açıldı!

Barselona'da düzenlenen etkinlikte tanıtılan nubia Pad 3D, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ön siparişe açıldı.

İbrahim Özbek

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nubia pad 3d

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Barselona’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan nubia Pad 3D, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ön siparişe açıldı. nubia Pad 3D, 10 Nisan ile beraber ön sipariş ile satın alınabilecek.

Pad 3D, sadece gri renk seçeneği ile beraber gelecek. Şu an için 1199 dolardan satışa çıkacak modelin, ülkemizde ne kadar olacağına dair herhangi bir detaya yer verilmedi.

nubia Pad 3D, 12.4 inç 120 hz ekran tazeleme 2.560×1.600 piksel LCD etrafında oluşturulmuştur. Bu, gözlüksüz 3D görüntülemeye olanak tanıyan gerçek zamanlı 2D’den 3D’ye dönüştürme desteğine sahip bir 3D ışık alanı ekranıdır.

nubia pad 3d

nubia Pad 3D, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile işlemci kısmında ise Snapdragon 888 SoC’ye sahip. 33 W hızlı şarjlı ve 9.070 mAh batarya ile beraber geliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni ürün ortaya çıkıyor. Özellikle Avrupa tarafında nubia Pad 3D büyük ilgi gördü. Ülkemizde ki fiyatından sonra, ülkemizde de sıklıkla tercih edilmesi bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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