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Teknoloji dünyasının lider markalarından biri olan NVIDIA mali yılın ilk çeyrek verilerini açıkladı. Beklenenin üzerinde sağlanan kar ile şirketin hisse fiyatı da artışa geçti. Yapay zeka çipleri ile tüm dünyada başarısını kanıtlamış olan marka, bu alanda üretimi artırmayı hedefliyor. Her yıl yeni AI çiplerini piyasaya sunacağını aktaran NVIDIA AI çip ile 14 milyar dolar kar elde etti. İşte ayrıntılar…

NVIDIA AI Çip ile 14 Milyar Dolar Kar Elde Etti

NVIDIA yeni mali yılın ilk verilerini açıkladı ve şirketin beklenenden dazla kar elde ettiği ortaya çıktı. Şirket finansal verileri ve stratejileri kapsamında bazı açıklamalarda bulunan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, bundan böyle şirketin yer sene yeni bir AI çip üreteceğini deklare etti.

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NVIDIA bundan önce iki yılda bir yapay zeka çipi üretiyor ve piyasaya sunuyordu. Örneğin marka, 202 yılında Ampere’yi 2022’de Hopper’i ve 2024’te ise Blackwell’i lanse etmişti. Huang açıklamasında Blackwell’in ardından yeni bir çipin geleceğini duyurdu. CEO, artık her yıl yeni bir çip sunmayı planladıklarını deklare etti. Yapay zekanın çağımızda hızla ilerlediğini düşündüğümüzde NVIDIA’nın da bu sayede sektördeki yerini daha da sağlamlaştıracağını söyleyebiliriz.

NVIDIA’nın AI çipleri hakkında daha evvel açıklamalarda bulunan analist Ming – Chi Kuo,bir sonraki mimarinin Rubin olarak tanımlanacağını ve 2025 yılında piyasaya sunulacağını bildirmişti. CEO Huang’ın açıklamalarına bakıldığında da Kuo’nun açıklamalarını desteklemekte. Bu doğrultuda yakın zaman içerisinde R100 AI GPU’su lanse edilebilir.

AI çiplerinin kompetanı olan Nvidia’nın diğer çiplerdeki başarısı da elbette kanıtlanmış durumda ve şirket diğer çiplerin üretimlerinde de vites artıracağını belirtmekte. Bu kapsamda şirketin CEO’su “Yeni CPU’lar, yeni GPU’lar, yeni ağ kartları, yeni anahtarlar, bir yığın çip geliyor.” dedi.

Kullanıcı Dostu Nvidia’dan Geriye Dönük Uyumlu Çipler

Nvidia’nın açıklamalarına göre yeni AI GPU çipleri geriye dönük uyumlu olacak ve bu sayede kullanıcı hali hazırda kullandığı yazılımda bir sorun yaşamadan bu yeni çipleri kullanabilecek. Yani bir kullanıcı H100’den H200’e ve B100’e dilediği gibi geçiş yapabilecek. Jensen Huang’ın belirttiği üzere; ” Müşteriler mevcut veri merkezlerinde kolayca geçiş yapabilecekler”.

Nvidia CFO’su da birtakım açıklamalarda bulundu. CFO sözlerinde otomotiv sektörünün bu yıl ki en büyük kurumsal trendi olacağından bahsetti. Bu kapsamda Tesla Nvidia’dan 35 bin H100 GPU satın aldı. Bu GPU’ların tam otonom sürüş yani kendi kendine sürüş sistemini eğitmek için kullanılması bekleniyor.

Tesla’nın yanı sıra Meta da Nvidia’nın en büyük müşterilerinden biri konumunda. Meta’nın Nvidia’dan, 2024 yılı içinde 350 bini aşkın H100 GPU satın alması bekleniyor. Bu büyük satın alımlar Nvidia’nın sektörde konum atlamasına yardımcı olmakta. Nvidia’nın AI çipleri her ne kadar marka için büyük önem taşısa da teknoloji dünyası açısından da çok önemli bir gelişme diyebiliriz