Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri NVIDIA Değerlemesi Yükselerek ABD’nin En Değerli Üçüncü Şirketi Oldu Teknoloji Haberleri NVIDIA Değerlemesi Yükselerek ABD’nin En Değerli Üçüncü Şirketi Oldu Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Grafik yongalarıyla tanınan NVIDIA, son zamanlarda gözyaşı döküyor. Yapay zeka çiplerinin önde gelen tedarikçilerinden biri ve bu ürünlere olan inanılmaz talep göz önüne alındığında, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentiler konusunda iyimser olması nedeniyle şirketin değerlemesi yükseldi. Bu, şirketin değerlemesinin geçen yıl hızla yükselmesini sağladı ve yakın zamanda herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. NVIDIA artık Google’ın ana şirketi olan Alphabet’i geride bırakarak ABD’nin en değerli üçüncü şirketi haline geldi.

NVIDIA piyasa değeri 1,83 trilyon dolar oldu

1,83 trilyon dolar civarındaki piyasa değeriyle NVIDIA, Amazon’u çoktan geride bıraktı ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli üçüncü şirketi olarak Alphabet’in üzerinde yer alıyor. Dünyanın en değerli şirketleri listesinde de oldukça güçlü bir konuma sahiptir. NVIDIA artık bu listede Microsoft, Apple ve Saudi Aramco’nun ardından dördüncü sırada yer alıyor.

NVIDIA’nın değerleme artışı büyük ölçüde AI çiplerine olan yüksek talepten kaynaklanıyor. Şu anda yapay zeka pazarının yüzde 80’ini çiplerle sağlıyor. NVIDIA’nın H100’ü, Meta, Amazon ve Open AI dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerindeki LLM’lere güç sağlamak için kullanılıyor. Meta’dan Mark Zuckerberg geçen ay şirketin 2024 sonuna kadar 350.000 NVIDIA H100 yongası satın alacağını kamuoyuna açıkladı.