Nvidia, İnternet Korsanları Tarafından Hacklendi!

Dev teknoloji firmalarından olan Nvidia, bir grup internet korsanı tarafından hacklendi!

Nvidia tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, saldırının Ukrayna’da devam eden düşmanlık nedeniyle Rusya’dan kaynaklandığı yönündeydi. Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra Güney Amerikalı fidye yazılımı grubu Lapsu$, Nvidia saldırısını üstlendi. Ayrıca mikroçip şirketinin hacklendiği, çalınan verileri şifreleri paylaştığı iddia ediliyor.

Güney Amerika’nın en meşhur gasp grubu olan Lapsu$, Nvidia’yı ihlal ettiğini ve 1 TB’nın üzerinde özel veriyi sızdırdığı iddia ediliyor. Konun aslında Nvidia’nın bilgisayar korsanlığı yaptığını ve o yüzden onlardan fidye aldığı söylediler.

Twitter’daki bir siber istihbarat kaynağına göre, Lapsu$ hacker grubu, Nvidia çalışanlarının şifreleri ve NTLM hash’leri de dahil olmak üzere bir terabayttan fazla şirket verisini sızdırarak Nvidia hackinin sorumluluğunu üstlendi. Ardından hacker grubu, Nvidia’nın özel sistemlerine karşı bir karşı saldırı başlattığını da iddia etti.

Lapsu$ istemeden Nvidia’nın sistemlerini hacklemesi için bir arka kapı bıraktı. Yazılım grubu Nvidia’nın verileri başarıyla şifrelediğini iddia etti. Ancak, bilgilerin yedekleri olduğunu belirttiler. Ayrıca Lapsu$, bir rakip grup veya başka bir tür tarafından saldırıya uğramadıklarını doğruladı.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 Serisi Satışa Çıktı!