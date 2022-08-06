NVIDIA RTX 4080 Performans Testlerinde Parladı!

Günümüzün en iyi ekran kartı modellerinden olan Nvidia, RTX 4080 modeli ile beraber piyasada kartları yeniden dağıtmayı hedefliyor. Özellikle Nvidia RTX 4080 modelinin performans rakamları, oyunculara muhteşem bir performans artışı yaşayacağını gösteriyor.

Nvidia’nın yeni göz bebeği olan RTX 4080 serisi bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtım günü yaklaşırken, ekran kartı hakkında her gün daha çok bilgi ortaya çıkıyor. Nvidia, RTX 4080 ve 4070 üzerinde denediği bir dizi performans testlerini yayınladı. Yeni nesil ekran kartları şirketin RTX 30 serisine göre büyük bir performans artışına sahne olacak.

İnternet üzerinde dolanan haberlere göre, yeni Nvidia RTX 4080 modeli şu anın gözde ekran kartı modeli olan 3090 Ti modelinden yaklaşık %30 daha yüksek bir performansa sahip olacak. Bu bakımdan oyunseverlerin bu yeni ekran kartını çok fazla tercih edeceğini söyleyebiliriz.

Yine yapılan haberlere göre, GeForce RTX 4080’nin 256-bit ile 21 Gbps hızında çalıştırılabilen 16 GB GDDR6X belleğe sahip olacağı düşünülüyor. RTX 4080 GPU’nun altında konumlandırılacak olan RTX 4070 hakkında da çeşitli bilgiler ortaya çıkmış durumda. 7680 CUDA çekirdeği ile birlikte gelecek olan ekran kartının güç tüketiminin 300W olabileceği gösteriliyor. 12GB GDDR6X belleğe sahip olacak RTX 4070’in bellek hızı ise 21 Gbps olacağı tahmin ediliyor.

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkmasıyla beraber, 2023 yılında en çok tercih edilen ekran kartlarından olacak diye biliriz. Bununla beraber espor arenasında da bu modeli sıklıkla göreceğe benziyoruz.

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