Nvidia RTX 4090 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Günümüzün en iyi ekran kartı markalarından olan Nvidia, en son modeli olan RTX 4090 için bir dizi bilgi sızdırdı. Sızdırılan bilgiler arasında çıkış tarihi de yer alıyor.

Geçtiğimiz ay yapılan haberlere göre RTX 4090, 800 W güç sınırına sahip olacak ve Nvidia için amiral gemisi niteliğinde olacak. Bu bilgiler doğrultusunda oyun dünyasının gözü kulağı Nvidia tarafından gelecek olan haberlere dikilmişti. Bugün paylaşılan sızıntı haberleri göre, çıkış tarihi de dahil birkaç detayı belli oldu.

Pandemi sonrası yaşanan çip sıkıntı yavaş yavaş çözüme gitmeye başladı. Böylece ekran kartı fiyatları istenilen sevilere düşmeye başladı. Bu yıl birçok ekran kartının piyasaya çıkacağa benziyor. Bunlardan en çok merak edileni ise RTX 4000 serisi gibi görünüyor.

RTX 4000 serisinin en iyi modeli ise RTX 4090 olacak ve piyasaya amiral gemisi olarak girecek, Ekim 2022 gibi aramıza katılması beklenen bu amiral gemisi, RTX 3090 serisinden 2 kat daha fazla performans verilerine sahip olacak.

RTX 4090 modeli GDDR6X teknolojisini kullanacak. 24 GB VRAM ve 384 bit veri yoluna sahip olacak. Böylece piyasada yer alan en iddialı ekran kartı olacak. Bununla beraber Intel ARC serisi ve AMD tarafı ekran kartında atağa geçse de, Nvidia bu alanda yeniden lider olacağa benziyor. Ayrıca sızan haberlere göre Nvidia ekran kartı fiyatlarında düşüşe gidecek ve daha fazla kişiye erişim sağlayacak.

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