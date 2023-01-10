Ocak 2023 İçin Google Play Sistem Güncellemesi Yayınlandı!

Bazı Google Pixel serisi akıllı telefonlar için en son Ocak 2023 güncellemesini kullanıma sunduktan sonra, marka şimdi de dünya çapında birkaç Android kullanıcısı için en son Ocak 2023 Google Play Sistem Güncellemesini sunmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde daha geniş bir kitle güncellemeye erişebilecek. En son güncelleme ile ilgili olarak, Google Play Protect’teki iyileştirmeler ve geliştirici odaklı bazı özelliklerin daha da eklenmesi gibi birçok değişiklik getiriyor.

En son güncelleme ile Google Play Sistemine çok sayıda yeni özellik geliyor. Şirket, uygulamayı indirme ve yükleme sürecini olabildiğince basit hale getirmeye odaklandı.

Buna karşılık, Play Store ekibinin her ay yayınladığı standart yama notlarına ek olarak Android’in Cihaz Bağlantısı ile ilgili hizmetlerinde geliştirici odaklı bazı iyileştirmeler geliyor. Son Play System yükseltmesiyle Play Games profili, kullanım durumlarının çeşitliliğini artırmak için yeterli olması gereken birkaç iyileştirme de olacak.

Google Play Sistem Ocak 2023 güncellemesi şu alanlarda değişiklik getirecek:

Oyunlar

• [Telefon, PC] Play Oyunlar profili tarafından desteklenen kullanıcı ve kullanım örnekleri yelpazesini genişletme.

Google Oyun mağazası

• Sevdiğiniz Uygulamaları ve Oyunları keşfetmenize yardımcı olacak Yeni Özellikler.

• Daha hızlı ve daha güvenilir indirme ve kurulum sağlayan optimizasyonlar.

• Cihazınızı güvende tutmak için Play Protect’te sürekli iyileştirmeler.

• Çeşitli performans optimizasyonları, hata düzeltmeleri ve güvenlik, kararlılık ve erişilebilirlik iyileştirmeleri.

Geliştirici Hizmetleri

• [Telefon] Google ve üçüncü taraf uygulama geliştiricilerin uygulamalarında Cihaz Bağlantısı ile ilgili geliştirici hizmetlerini desteklemeleri için yeni geliştirici özellikleri.