OLED Ekranlı Oppo Watch 4 Geliyor!

Geçtiğimiz yaz ayında Oppo, Watch 4 Pro modelini duyurmuştu. Şirket nihayet Pro modelinin düz versiyonunu da tanıttı

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Oppo, yeni OLED ekranlı Oppo Watch 4 akıllı saatini duyurdu.

Geçtiğimiz yaz ayında Oppo, Watch 4 Pro modelini duyurmuştu. Şirket nihayet Pro modelinin düz versiyonunu da tanıttı. Oppo Watch 4, son aylarda SIRIM, SDPPI, IMDA gibi çeşitli sertifikasyon sitelerinde resmen görüntülendi. Oppo kısa zaman içerisinde yeni akıllı saatini satışa sunacak.

OPPO Watch 4 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; paslanmaz çelik metal çerçeve, seramik kasa ile şık tasarım çizgisi çizen saat, 1.91 inç, 378×496 çözünürlük, 1000 nit parlaklık, Lingxi hareketle kontrol suan 3D cam korumalı LTPO tam kavisli esnek ekrana sahip. Saat, Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700 işlemciden güç alıyor.

Oppo Watch 4 modelinin ne zaman ne kadar fiyat etiketi ile çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Oppo tarafından ilerleyen günlerde tüm bu soruların cevabının verilmesi bekleniyor.

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