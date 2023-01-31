OnePlus Buds Ace, 36 Saat Pil Ömrüyle Bugün Satışa Çıktı

Yakında piyasaya sürülecek olan OnePlus Nord Buds 2 ile şirket, Çin pazarı için de bir Buds Ace TWS kulaklık piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Ancak resmi duyurusundan önce, bu modelin temel özellikleri resmen açıklandı.

Bu yeni bütçeye uygun gerçekten kablosuz kulaklıklar, gürültü azaltma için özel bir çip sayesinde ANC (Aktif Gürültü Engelleme) gibi üst düzey özellikleri destekliyor.

Bunun dışında tasarımı, silikon kulak uçları ve siyah ve beyaz renk seçenekleri ile ortaya çıktı. Başka bir resmi teaser, Buds Ace‘in şarj kutusu dahil edildiğinde 36 saate kadar pil ömrü sunacağını belirtmiş olsa da.

Bu, yalnızca 30 saatlik pil ömrü sunan ilk Nord Buds‘a göre göze çarpan bir yükseltme oldu. Birinci nesil ve ikinci nesil modellerin çok benzer tasarımlara sahip olduğu düşünüldüğünde ise son derece etkileyici.

Buds Ace, 10 saate kadar ses çalma sunan 5 dakikalık hızlı şarj ile hızlı şarjı da destekleyecek. Videolar, OnePlus’ın oyun oynarken nasıl gelişmiş bir ses deneyimi sunacağından ve ayrıca oyun modunda 47 ms‘ye kadar düşük gecikme modu sunacağından bahsediyor.

Diğer önemli özellikler arasında BassWave adı verilen Dinamik Bas Sistemi, Bluetooth 5.3 desteği ve daha fazlası yer alıyor.