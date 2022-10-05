OnePlus Buds Pro 2 teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus, yeni üst düzey gerçek kablosuz kulaklıklar üzerinde çalışıyor. OnePlus Buds Pro geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıktı, bu yüzden muhtemelen haleflerinin çok yakında göreceğiz.

Bugün yaklaşmakta olan OnePlus Buds Pro 2‘nin bazı özellikleri genellikle güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Oppo’nun Enco X2’sine benzer şekilde tomurcuk başına bir adet 11 mm ve bir adet 6 mm olmak üzere çift ses sürücülerine sahip oldukları iddia ediliyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü LHDC 4.0 codec bileşeninin yanı sıra uzamsal sesi de desteklerler.

Aktif gürültü engelleme, görünüşe göre 45 dB’ye kadar çıkacak ve çevrenizdeki mevcut gürültü seviyelerine göre uyarlanabilir. Her kulaklık, aramalar sırasında gelişmiş ses kalitesi için üç mikrofon içerir.

ANC açıkken, OnePlus Buds Pro 2’nin bir şarjla 6 saate ve kutusuyla 22 saate kadar dayanmasını bekleyebiliriz. ANC’yi kapatırsanız, bu sayılar sırasıyla 9 saat ve 38 saate kadar gidebilir.

Kutusu, kablosuz şarjı destekleyecek (neredeyse tüm premium kulaklıklar kablosuz şarj desteği sunuyor), tomurcukların on dakikalık bir şekilde doldurulması size 3 saatlik kullanım sağlayacaktır, bu da gayet yeterli bir seviye. Diğer özellikler arasında Google Fast Pair ve Bluetooth 5.2 desteği bulunur. Tomurcuklar, toza ve suya dayanıklılık için IP55 derecesine sahip olacaktır. OnePlus Buds Pro 2 beyaz, siyah ve yeşil renklerde sunulacak.