Ana SayfaTeknoloji HaberleriOnePlus Buds Pro 2 teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus Buds Pro 2 teknik özellikleri sızdırıldı

Pricebaba, adlı güvenilir sızıntı kaynağı (diğer adıyla OnLeaks) yaklaşan OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıklar hakkında özel bilgiler paylaştı. Hatırlamak için OnePlus, Ağustos 2021'de OnePlus Buds Pro premium TWS kulaklıklarını tanıtmıştı. Artık OnePlus Buds Pro 2'nin tüm özelliklerine sahip olduğumuza göre, resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Buds Pro 2 hakkında her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
64
OnePlus Buds Pro 2 teknik özellikleri sızdırıldı
OnePlus Buds Pro

Elon Musk, Twitter’ı satın alıyor

Elon Musk kararı bir kez daha tersine çevirdi ve Twitter'ı satın almaya devam etmeyi planlıyor. Düzenleyici...

OnePlus, yeni üst düzey gerçek kablosuz kulaklıklar üzerinde çalışıyor. OnePlus Buds Pro geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıktı, bu yüzden muhtemelen haleflerinin çok yakında göreceğiz.

Bugün yaklaşmakta olan OnePlus Buds Pro 2‘nin bazı özellikleri genellikle güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Oppo’nun Enco X2’sine benzer şekilde tomurcuk başına bir adet 11 mm ve bir adet 6 mm olmak üzere çift ses sürücülerine sahip oldukları iddia ediliyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü LHDC 4.0 codec bileşeninin yanı sıra uzamsal sesi de desteklerler.

Aktif gürültü engelleme, görünüşe göre 45 dB’ye kadar çıkacak ve çevrenizdeki mevcut gürültü seviyelerine göre uyarlanabilir. Her kulaklık, aramalar sırasında gelişmiş ses kalitesi için üç mikrofon içerir.

ANC açıkken, OnePlus Buds Pro 2’nin bir şarjla 6 saate ve kutusuyla 22 saate kadar dayanmasını bekleyebiliriz. ANC’yi kapatırsanız, bu sayılar sırasıyla 9 saat ve 38 saate kadar gidebilir.

Kutusu, kablosuz şarjı destekleyecek (neredeyse tüm premium kulaklıklar kablosuz şarj desteği sunuyor), tomurcukların on dakikalık bir şekilde doldurulması size 3 saatlik kullanım sağlayacaktır, bu da gayet yeterli bir seviye. Diğer özellikler arasında Google Fast Pair ve Bluetooth 5.2 desteği bulunur. Tomurcuklar, toza ve suya dayanıklılık için IP55 derecesine sahip olacaktır. OnePlus Buds Pro 2 beyaz, siyah ve yeşil renklerde sunulacak.

-- Reklam --

Oppo A77s tanıtıldı: Snapdragon 680, 90Hz ekran ve 50MP kamera

Oppo, Haziran ayında A77 5G'yi piyasaya sürdü ve Ağustos ayında yeni bir 4G versiyonu ile seriyi devam ettirdii. Bugün...
Önceki İçerikSamsung Galaxy Buds2 Pro ilk yazılım güncellemesini aldı
Sonraki İçerikAmazon Yeni 4K QLED TVlerini Piyasaya Sürdü

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.