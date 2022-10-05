OnePlus Buds Pro 2’nin Tüm Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus, birinci sınıf OnePlus Buds Pro’yu Temmuz 2021’de piyasaya sürdü. Marka henüz yeni bir çift kulaklık piyasaya sürmedi, ancak kısa zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. Kulaklığın tüm detayları bugün ortaya çıktı.

Rapor, Oppo Enco X2 TWS kulaklıklara benzer şekilde OnePlus Buds Pro 2’nin 11 mm ve 6 mm boyutlarında çift ses sürücüsüne sahip olacağını belirtiyor. Ek olarak, LDHC 4.0 uzamsal ses özelliği içeriyor. 45 dB’ye kadar aktif gürültü iptali (ANC) mevcut ve ortam gürültüsüne yanıt olarak otomatik ANC yoğunluk ayarı sağlayan uyarlanabilir gürültü iptali destekleniyor.

Çağrılar sırasında ses yalıtımını iyileştirmek için her kulaklığa üç mikrofon ilave edilmiş. ANC açıkken OnePlus Buds Pro 2’nin pil ömrü 6 saate kadardır ve kasa ile 22 saate kadar sürebiliyor. ANC’siz 9 saatlik oynatma süresine ve kılıflı 38 saatlik oynatma süresine sahip.

Buds 2 Pro, kablosuz şarj sunuyor. Öte yandan, bir OnePlus Warp Charger ile kasayı 10 dakika şarj etmek, 10 saate kadar oynatma süresi sağlıyor. Kulaklıkları 10 dakika kılıfına koymak, 3 saate kadar çalma sağlamaya yetecek kadar şarj vaat ediyor.

Kulaklıklarda sunulan diğer özellikler arasında Google Fast Pair, Bluetooth 5.2, 69ms düşük gecikme süresi, LHDC 4.0 ses codec’i ve IP55 ter ve suya dayanıklılık yer alıyor. Buds Pro 2’nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak rapor, beyaz ve siyah renk seçeneklerinin yanı sıra yeni bir yeşil modelle de sunulacağını belirtiyor.