OnePlus Buds Z2, Ekim Ayında Satışa Sunulabilir!

OnePlus Buds Z markanın giriş seviyesi gerçek kablosuz kulaklıkları olarak satışa sunulacak. Bu kulaklıklar, Ekim 2020’de OnePlus 8T ile birlikte tanıtıldı. Lansman yıldönümleri yaklaşırken, OnePlus Buds Z2 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

OnePlus Buds Z2’nin tasarımına bakıldığında OnePlus Buds Z ile aynı olduğunu görüyoruz. Eski ve yeni modeller arasındaki tek büyük fark, yeni model açılı kulak uçlarının bulunması olacak gibi görünüyor.

Bunun dışında, bu kulak içi kablosuz kulaklıkların tasarımı hakkında konuşulacak bir şey yok. Çünkü şarj durumu bile aynı olacak. Bununla birlikte, yaklaşan OnePlus ses aksesuarının özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ancak bu TWS ürününün Ekim ayında piyasaya sürüleceği ve beyaz dışında daha fazla renkte gelebileceği biliniyor. OnePlus önümüzdeki ay OnePlus 9 RT’yi piyasaya sürmeye karar verdiğinden, OnePlus Buds Z2, bu yılın başlarından itibaren bu telefonla birlikte resmi hale gelebilir.

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