OnePlus Klavye 7 Şubat’ta geliyor – Bazı detaylar belli oldu

OnePlus daha önce bir klavye üreteceğinden bahsetmişti ve şimdi bu klavyeye ait ilk sızdırılmış görüntülere sahibiz. Klavyenin genel tasarımı beyaz renkte ve sarı renkte bir Enter tuşu görüyoruz. Sağ üst tarafında ise henüz ne işe yaradığı bilinmeyen kırmızı bir yuvarlak düğme bulunuyor. Bu düğmenin ses açma, kısma, bazı atanmış aktiviteler gibi özelleştirilebilen bir tuş olduğunu düşünüyoruz.

Kaynak, OnePlus Klavye’nin, aynı zamanda OnePlus 11 amiral gemisi ve OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıkların küresel düzeyde tanıtılacağı tarih olan 7 Şubat‘ta gelmesi bekleniyor.

Klavyenin şuan OnePlus web sitesinde bir alt sayfası var, bu da seri üretimin Mart-Mayıs için planlandığını ortaya koyuyor, yani Şubat’taki tanıtımdan hemen sonra gelmesini beklemiyoruz.

Klavye, tatmin edici bir ses sağlayacak ancak “üstün yazma deneyimini korurken” yumuşak tıklamalar için ince amortisörlere sahip olacak çift contalı bir tasarıma ile gelecektir.

Bu klavye bir alüminyum gövdeye sahip olacak ve tuşları yeniden eşleştirmek ve “klavyenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak” için açık kaynaklı firamework’leri destekleyecek.