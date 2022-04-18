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OnePlus Nord Buds, 28 Nisan’da Satışa Çıkacak

Bununla birlikte, OnePlus şu ana kadar ürün hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Fakat iddiaya göre kulaklıklarda 12,4 mm sürücüler, IP55 derecesi, 30 saatlik pil ömrü (kasa dahil), 94ms gecikme ve Bluetooth 5.2 gibi özellikler yer alacak.

Ayşen Sıla

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OnePlus bugün OnePlus Nord Buds‘ı piyasaya süreceğini duyurdu. 28 Nisan 19:00 IST’de gerçekleşecek çevrimiçi bir etkinlikte OnePlus 10R 5G ve OnePlus Nord CE 2 Lite 5G akıllı telefonlarla birlikte piyasaya çıkacaklar.

OnePlus Nord Buds, şirketin en yeni kablosuz kulaklıkları olarak karşımıza çıkıyor. Nord markasını koruyarak, OnePlus Buds Pro ve yakın zamanda piyasaya çıkan OnePlus Buds Z2 gibi; diğer TWS ürünlerini içeren OnePlus serisinde daha uygun fiyatlı seçenek olmalarını bekliyoruz.

Bununla birlikte, OnePlus şu ana kadar ürün hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Fakat iddiaya göre kulaklıklarda 12,4 mm sürücüler; IP55 derecesi, 30 saatlik pil ömrü (kasa dahil), 94ms gecikme ve Bluetooth 5.2 gibi özellikler yer alacak.

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Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk sunacak kulaklıkların; aktif gürültü engelleme desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil. Detayları siz okurlarımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz.

Ayrıca bkz: OnePlus 10R, 28 Nisan’da Satışa Çıkacak

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KaynakGsm Arena

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