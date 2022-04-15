OnePlus 10R, 28 Nisan’da Satışa Çıkacak

OnePlus, 28 Nisan’da bir lansman etkinliği planladı. Bu etkinlikte şirketin birkaç ürünü görücüye çıkacak. Resmi lansman etkinliğinden günler önce şirket, OnePlus 10R‘nin etkinlikte tanıtılacağını onayladı.

Çinli şirket, geçen yılki OnePlus 9R’nin üst modeli olacak akıllı telefonun lansmanını onaylamanın yanı sıra; cihazın 150W SUPERVOOC ve 80W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisini destekleyeceğini de doğruladı.

Önceki sızıntılara dayanarak, OnePlus 10R akıllı telefon, Full HD+ ekran çözünürlüğüne, 120Hz yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve ekranın üst ortasında delikli bir oyuğa sahip 6,7 inç E4 AMOLED ekranla gelecek.

Cihaz, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelen MediaTek Dimensity 8100 işlemci desteği taşıyacak. Telefonda 128 GB dahili depolamaya sahip; 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip 12 GB RAM yer alacak.

Arka panelde 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör; 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro sensör içeren üçlü kamera kurulumu olacak. Ön tarafta, akıllı telefon, selfie ve görüntülü arama yapmak için; 16 megapiksel Samsung ISOCELL S5K3P9SP lens yer alacak.

OnePlus 10R’nin, şirketin kendi OxygenOS’u ile Android 12 işletim sistemini çalıştırmasını bekliyoruz. Telefon ayrıca 4.500 mAh pil ile gelecek ve 150W hızlı şarj ve 80W hızlı şarj arasından seçim yapabileceğiniz iki şarj kapasitesine sahip olacak.