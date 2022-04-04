OnePlus Nord Buds, Canlı Canlı Görüntülendi

OnePlus’ın uygun fiyatlı Nord markası altında TWS kulaklıkları yakında satışa çıkacak. Bu kulaklık yakın zamanda FCC sertifika sitesinde ortaya çıkmıştı.

Liste, kulaklıkların fotoğraflarının yanı sıra pil kapasitesi ve perakende kutusunu gözler önüne seriyor. OnePlus Nord Buds, 480 mAh pile sahip olacak. Her kulaklık ise 41 mAh pil ile gelecek.

Şarj için bir USB-C – USB-A kablosu var diyebiliriz. Kulaklıklar, Siyah renkli versiyonun yanı sıra beyaz bir renk seçeneğine daha sahip olacak. Kutunun model numarası E505A, her iki kulaklık ise E505AR ve E505AL model numarasına sahip olacak.

Bu arada kulaklıkların ne kadar olacağı henüz belli değil. Yine de uygun fiyatlı olmasını bekliyoruz. Detayları sizler için aktamaya devam edeceğiz.

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