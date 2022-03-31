OnePlus 10 Pro Küresel Pazarda Satışa Çıktı!

OnePlus 10 Pro, 2022’nin ilk günlerinde Çin’de piyasaya çıkmıştı ve bugün, neredeyse üç ay sonra, telefon nihayet küresel pazarlarda da yerini aldı. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro donanımının geri kalanı değişmeden kalıyor. En yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti; iki bellek seçeneğiyle geliyor: 8/128 GB ve 12/256 GB.

Ekran, OnePlus 9 Pro ile eşleşen 1440p çözünürlüğe sahip; 6.7 inç AMOLED panelle geliyor, ancak bu sefer LTPO2 panel vaat ediyor. İyi bir yenileme hızı sağlıyor ve 1Hz ile 120Hz arasında değişiyor. OnePlus ayrıca, çoklu parlaklık seviyelerinde daha doğru renkler için paneli 500 nit ve 1000 nit olarak kalibre etti.

OnePlus 10 Pro, ana kamera için önceki modelle aynı olan; 48 MP Sony IMX789 sensörüyle birlikte geliyor. 8MP telefoto kamera da taşınırken; Samsung JN1 sensörlü 50MP ultra geniş açılı kamera önemli bir yükseltme diyebiliriz.

OnePlus, kamera ayarına yardımcı olmak için İsveçli kamera şirketi Hasselblad ile ortaklık kurdu. Selfie kamerası da yeni – 1/2.74 inç sınıfı için yeterli büyüklükte ve önde f/2.2 lensli 32 MP sensör.

Küresel OnePlus 10 Pro, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 işletim sistemiyle geliyor. Batarya ise 5.000 mAh. Fakat Amerikalılar kutuda 65W şarj cihazı, Avrupa ve Hindistan’daki kullanıcılar 80W şarj cihazına sahip olacak. Ayrıca 50W AirVOOC kablosuz şarj desteği de bulunuyor ve şirket, telefonun 47 dakikada %0’dan %100’e çıkabileceğini iddia ediyor. Telefonun fiyatı ise 899 dolardan başlıyor.