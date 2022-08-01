OnePlus Nord Buds CE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, bugün erken saatlerde (1 Ağustos 2022) yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Yeni kulaklıklar, şirketin Nord markasına ait. Öyleyse özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

OnePlus Nord Buds CE

Kulaklıklar, kısa bir gövde ile birlikte yarı kulak içi bir tasarıma sahip. 13.4 mm dinamik bas sürücülerinin yanı sıra Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı ile geliyor. Daha bütçe dostu Nord ailesinin bir parçası olduğu için, OnePlus Nord Buds CE, aktif gürültü iptali desteği vaat etmiyor. Ancak, aramalar için AI gürültü iptali ile birlikte geliyor.

Yeni kulaklıklar ayrıca AAC ve SBC formatlarını da destekliyor. Her bir kulaklık sadece 3,5 gram ağırlığında ve 4,5 saate kadar ses çalma ve 3 saat telefon görüşmesi sunabilen 27 mAh pile sahip. Öte yandan, şarj kutusu, 20 saat daha pil ömrü sunabilen 300mAh pille geliyor. Ayrıca, USB Type C bağlantı noktası üzerinden yalnızca 10 dakikalık şarj, 81 dakikaya kadar ses çalma süresi vaat ediyor.

Diğer özellikler arasında IPX4 suya dayanıklılık, OnePlus hızlı eşleştirme, ses ana ekolayzır ve HeyMelody uygulama desteği yer alıyor. Şu an itibariyle, Nord Buds CE’nin fiyatı 30 dolar ve 4 Ağustos 2022‘den itibaren Flipkart’ta ve şirketin resmi web sitesinde ve perakende mağazalarında satışa çıkacak. Ayrıca Moonlight White ve Misty Grey olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasada yerini alacak.