OnePlus Nord CE 2 Sürpriz İşlemciye Sahip Olacak

Son dönemlerin yükselişte akıllı telefon markası olan OnePlus, bizlere harika bir ürün ile geliyor. Geçtiğimiz yaz aylarında OnePlus, son harikası olan OnePlus Nord CE 2, akıllı telefon kullanıcılarına duyurmuştu.

Duyurulmasıyla beraber birçok soruyu beraberinde getirdi. İşlemcisi ve kamera özellikleri sıkça sorulan OnePlus Nord CE 2’nin detayları su üzerine çıkmaya başladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde raflarda yeri alacak olan OnePlus Nord CE 2, kullanıcılar için birçok opsiyon ortaya koyuyor.

Daha önceki akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 750G yerine Dimensity 900 SoC ile piyasada olacak. Bu durum birçok akıllı kullanıcı tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Ayrıca OnePlus Nord CE 2’nin, 6.4 inç bir AMOLED ekranı olacak. Özellikle AMOLED ekrandaki 90 Hz tazeleme hızı birçok OnePlus almayı düşünen tüketiciyi sevindirdi.

RAM konusunda iyi iş başaran OnePlus, Nord CE 2 akıllı cihazında bu değerleri yükselterek 12 GB yaptı. Ayrıca 256 GB gibi büyük bir dahili alanı ile kullanıcılarına birçok avantaj sağlıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında yapılan temel versiyonunda bu değerler 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıydı. OnePlus bu yükseltmeleri gerçekleştirerek, kullanıcıların çağrılarına cevap vermiş gibi gözüküyor.

8 MP ultra geniş ve 2 MP derinlik algısı ile harika fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan OnePlus Nord CE 2’nin, 64 MP bir ana kamerası olacak. Ayrıca günümüzde birçok telefon kullanıcısı akıllı telefonunun batarya kullanım süresine çok önem veriyor. OnePlus, yeni modelinde bu batarya konusuna dikkat ederek cihazın bataryasını 4500 mAh olarak belirledi. Ayrıca bu bataryayı 65 W hızlı şarj ile takviye yapabilirsiniz. Ekran koruma teknolojisinde ise Gorilla Glass kullanılacağı bir başka detay olarak göze çarptı.

İlk etapta Çin ve Hindistan piyasasında yerini alacak olan OnePlus Nord CE 2’nin, 315 ile 375 dolar arasında bir fiyat bandında olması tahmin ediliyor. Ancak fiyat hakkında net bir bilgi yer almıyor.

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