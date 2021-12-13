DJI Mavic 3 Güncellemesi, Harika Özellikler Sunuyor!

Sürpriz bir DJI Mavic 3 ürün yazılımı güncellemesi, amiral gemisi drone’a bir sürü yeni özellik ekledi. Bunların arasında ilgi odağı olmak; tümü DJI’nin daha uygun fiyatlı drone’larında bulunan FocusTrack; MasterShots ve Timelapse gibi çok sayıda yeni çekim modu da var.

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Mavic 3 Cine versiyonunda ProRes çekerken azalmış hata payı ve kolların titreşimi ile birlikte; yalnızca ham fotoğraf modu da geldi. Diğer iyileştirmeler, Eve Dönüş (RTH) performansında; engellerden kaçınma ve havada asılı kalma kararlılığı dahil olmak üzere başlatma sonrası düzeltmeleri içeriyor. Bazı durumlarda anormal renklerin görünmesi sorunu da iyileşen özellikler arasında.

DJI ayrıca gelecekteki donanım yazılımı güncellemelerinde; MasterShots gibi akıllı uçuş modlarını iyileştirmeye devam edeceğine söz verdi. QuickTransfer, QuickShots ve Panorama modu gibi; diğer eksik özellikleri eklemek için Ocak 2022’de başka bir güncelleme daha olacak.

Sürüm numarası v01.00.0400 olan güncelleme tamamen bir sürpriz oldu. Yakın zamanda inen DJI Fly Uygulamasına v1.5.4 güncellemesi de buna katıldı. DJI Mavic 3’ünüzde en son ürün yazılımı güncellemesini denemek için; DJI web sitesinden DJI Fly uygulamasının v1.5.4 sürümünü indirmeniz ve Aircraft Firmware v01.00.0400’ü yüklemeniz gerekiyor.

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