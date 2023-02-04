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OnePlus Pad İçin İlk Görüntüler Sızdırıldı!

OnePlus Pad'in, 7 Şubat'ta OnePlus 11'in küresel lansmanını yaptığı aynı etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Tanıtımı kısa bir süre kalırken, ilk görüntüleri sızdırıldı.

İbrahim Özbek

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OnePlus Pad

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OnePlus Pad’in, 7 Şubat’ta OnePlus 11’in küresel lansmanını yaptığı aynı etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Tanıtımı kısa bir süre kalırken, ilk görüntüleri sızdırıldı.

Bugün yapılan haberlere göre, OnePlus Pad görüntüleri görüldü. Oldukça şık olan ve tasarımı ile göz dolduran bir model olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus, benzersiz bir tasarım hedefliyordu ve bunu kesinlikle başardı. Bunun kutuplaşmayı kanıtlayacağına dair çok önemli iddialar var.

OnePlus Pad

Burada tasvir edilen cihaz yeşil bir renk grubuna sahip gibi görünüyor. Hemen hemen herhangi bir tablete benziyor. Ekran çerçeveleri yeterince küçük görünüyor, çerçeve oldukça düz, ayrıca arka taraf cam olabilir.

Garip bir şekilde, piyasaya sürülmesine ne kadar yakın olduğumuzu düşünürsek, OnePlus Pad için tam bir teknik özellik sayfası henüz sızdırılmadı, bu nedenle 11.6 inçlik bir ekran dışında burada ne beklememiz gerektiğini kimse tahmin edemiyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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