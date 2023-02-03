Razer, Viper Mini Signature Edition Kablosuz Mouse’u Satışa Sundu!

PC aksesuarları denilince akla gelen ilk marka Razer oluyor. Şirket, özellikle ilginç tasarımları ve ürünleriyle oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Son olarak bu ürünlere bir yenisi daha eklendi. Razer, bugün 280 dolarlık yeni mouseu Viper Mini Signature Edition’ı tanıttı.

Bu mouse, magnezyum alaşımlı kasa dış iskeleti ve büyük delikleri ile tasarım açısından benzersiz bir ürün. Petek tasarımı ağırlığı azaltmak için kullanılırken, Viper Mini SE‘nin delikleri önemli ölçüde daha büyük. Bu nedenle, bu tasarım farenin dayanıklılığı hakkında soru işaretleri uyandırıyor.

Bu endişeleri gidermek için Razer, Viper Mini SE’ye üç yıllık bir garanti ekledi. Bu, şirketin mouse için verdiği normal garantiden bir yıl daha uzun. Farenin tasarımındaki büyük delikler, yoğun kullanım sırasında daha fazla hava akışı sağlayarak ellerin serin kalmasına da yardımcı olabiliyor, ancak bu özelliğin oyuncular için ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz.

Ancak benzersiz tasarımına rağmen Viper Mini SE piyasadaki en hafif fare değil. Yaklaşık 50 gram ağırlığında. Ayrıca sağ tarafında düğmeler bulunmuyor. Fare, 30.000 DPI‘ye kadar yüksek inç başına nokta (DPI) özelliği ile masalarında kolayca hareket ettirilebilen bir fare arayan oyuncuları hedefliyor.

Maalesef fiyatı da oldukça yüksek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kablosuz modeli 280 dolar. Ancak pahalı ve “delikli” PC aksesuarlarıyla ilgileniyorsanız, 11 Şubat’tan itibaren Razer Viper Mini Signature Edition’ı sipariş edebilirsiniz.