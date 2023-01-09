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Razer, Kiyo Pro Ultra 4K Web Kamerasını CES 2023’te Tanıttı!

Razer, yeni Kiyo Pro Ultra'yı özellikle yayıncılar gibi içerik oluşturuculara açıkça pazarlıyor. Ayrıca Kiyo Pro Ultra, bokeh efekti ve iyi düşük ışık performansı sunmasını sağlayan f/1.7 diyafram açıklığına da sahip. Web kamerasına bakıldığında, cihazın lensi aslında bir DSLR fotoğraf makinesi gibi görünen yuvarlak bir gövdeyle geliyor. Kameranın fiyatı 300 dolar.

Ayşen Sıla

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Razer az önce pahalı yeni bir web kamerası duyurdu. CES 2023 etkinliği sırasında şirket, sıkıştırılmamış 4K görüntü yakalama sunan üst düzey bir web kamerası olan yeni Kiyo Pro Ultra’yı tanıttı. İşte tüm detaylar.

Resmi notlara göre marka, yeni Kiyo Pro Ultra web kamerası ile DSLR benzeri bir video performansı sunmayı hedefliyor. Bu cihaz, 1/1,2 inç görüntü sensörü olan bir Sony Starvis 2 sensörüne sahip. Başka bir deyişle, bu, web kamerasını şirketin şimdiye kadarki en büyüğü yapıyor.

Razer, yeni Kiyo Pro Ultra’yı özellikle yayıncılar gibi içerik oluşturuculara açıkça pazarlıyor. Şu an itibariyle, genellikle DSLR fotoğraf makinelerini tercih eden çeşitli yayıncılar var, ancak yeni web kamerası bir DSLR fotoğraf makinesi kadar pahalı olmadığı için değerli bir alternatif olmaya çalışacak.

razer-kiyo-pro-ultra

Ayrıca Kiyo Pro Ultra, bokeh efekti ve iyi düşük ışık performansı sunmasını sağlayan f/1.7 diyafram açıklığına da sahip. Web kamerasına bakıldığında, cihazın lensi aslında bir DSLR fotoğraf makinesi gibi görünen yuvarlak bir gövdeyle geliyor.

En önemlisi, Kiro Pro Ultra, 24 fps’de sıkıştırılmamış 4K kayıt özellikleri sunuyor. Hatta 30 fps’de 1440p yakalama ve HDR etkinken hem 60 fps hem de 30 fps’de 1080p kayıt sunuyor. Web kamerası ayrıca yerleşik bir çok yönlü mikrofona da sahip olduğunu belirtelim.

Bu model, tam teşekküllü DSLR fotoğraf makineleri kadar pahalı olmasa da, yine de 300 dolar bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Temel bir tak ve kullan özelliği ile kurulum da oldukça basit. Synapse yardımcı uygulaması ayrıca dijital yakınlaştırmayı özelleştirmenize, AI yüz izleme özelliğini etkinleştirmenize ve hatta deklanşör hızı, pozlama, yerleşik bellek ve daha fazlasına izin veriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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