Razer Project Carol, Surround Sesi Oyun Koltuğunuza Getiriyor!

Razer, Project Carol konsept tasarımının tanıtımını CES 2023’te yaptı. Bu, yakın alan surround ses ve dokunsal özelliklere sahip dünyanın ilk baş yastığı tasarımı diyebiliriz.

Konsept, CES 2023’te İnovasyon ödülü ve Şovun En İyisi ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı ve konseptin şimdiden büyük ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Tasarım, 7.1 surround ses ve Razer’in HyperSense teknolojisinin yanı sıra “oyuncuların her şeyi arkalarında hissetmelerini ve onları hareketin tam ortasına yerleştirmelerini” sağlayan gerçek zamanlı dokunsal geri bildirimi içeriyor.

Yasrık, PC yazılımını destekliyor ve oyun koltuklarına uyacak şekilde tasarlanmış. Ayarlanabilir askılı Razer Iskur ve Enki sandalyelere uyacak şekilde özel olarak geliyor. Şarj edilmesi gerekmeden önce 2,4 GHz’e kadar kablosuz oyun bağlantısı sağlayabiliyor.

Project Carol tasarımı, üstten ve alttan 350 mm’ye kadar tamamen uzatılabilen esnek ayarlanabilir kayışlar sayesinde tüm büyük marka oyun koltuklarına uyabiliyor. Yastığın konumu, daha sürükleyici bir deneyim için oyuncunun arkasından duyulabilen “gerçekçi, yüksek kaliteli dokunsal geri bildirim” sağlıyor.

Razer, bunun seçilmiş birkaç kişiyi hedef alan niş bir ürün olduğunu kabul ediyor. Gerçek ürün ayrıca ek yazılım gerektirebilir. Razer, sistemi kurmak için geçen sürenin onu sıkıcı ve günlük kullanım için kullanışsız hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Project Carol’ın dezavantajlarından bazıları, dağınık kurulumlara yol açabilecek fazla kabloları içermesi ve ek hoparlörlerin yanı sıra ses alıcıları veya kontrol kutularına ihtiyaç duyması olabilir.