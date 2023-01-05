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Razer’in ilk VR aksesuarları CES 2023’te Tanıtıldı!

Razer'in yeni aksesuarları kulaklığı daha rahat hale getirerek daha uzun çalma süreleri sunmayı amaçlıyor. Henüz hiçbir ürünün resmi bir fiyatı veya çıkış tarihi bilinmiyor, ancak her ikisinin de 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Ayşen Sıla

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Razer, ilk Meta Quest 2 aksesuarlarıyla VR sektörüne de giriyor. Ayarlanabilir Kayış Sistemi ve Yüz Arayüzü, kulaklığı daha rahat hale getirerek daha uzun çalma süreleri sunmayı amaçlıyor.

Ayarlanabilir Baş Bandı Sistemi tam olarak adından da anlaşılacağı gibi, Meta Quest 2‘ye bağlı olarak üçüncü taraf bir kafa bandı olarak karşımıza çıkıyor.

Yumuşak naylondan yapılmış ve oyuncuların kulaklığı takıp çıkarmasını kolaylaştıran “hızlı takılan” bir tasarıma sahip. Razer, kayışın kulaklığı daha dengeli tutmak için optimize edilmiş ağırlık dağılımı sunduğunu belirtiyor.

Yüz Arayüzü ise, VR kullanırken cilt tahrişini azaltmayı ve yüz basıncını azaltmayı amaçlıyor. Razer, ultra ince arayüzün “tıbbi sınıf, hipoalerjenik malzemelerden” yapıldığını ve temizlenmesi kolay, çatlaksız bir yüzeye sahip olduğunu söylüyor.

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Havalandırma sağlamaya devam ederken ışığı engellemek için yapılmış ve konfor ile destek arasında doğru dengeyi bulmayı amaçlıyor.

Henüz hiçbir ürünün resmi bir fiyatı veya çıkış tarihi bilinmiyor, ancak her ikisinin de 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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