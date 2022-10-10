Razer Soul Eater Speed ​​Edition Kulaklıklar Satışa Çıktı

Razer, Soul Eater Speed ​​Edition ve Soul Eater X kulaklıklarını bugün piyasaya sürdü. İki kulaklık PlayStation lisanslı ve daha iyi görsel-işitsel senkronizasyon için Razer HyperSpeed ​​Wireless teknolojisine sahip. Kulaklıklar ayrıca 50 mm’lik bir sürücü ünitesiyle geliyor.

Soul Eater Speed ​​Edition kulaklık, Razer TriForce 50mm sürücülerine sahip ve çevresel gürültü yönetimi için Razer Hyperclear Akıllı Kardioid Mikrofon ile donatılmış. Ayrıca güçlü Razer Flowknit hafızalı köpük kulaklıklara ve GHz ile Bluetooth arasında sorunsuz geçiş sağlayan Razer SmartSwitch teknolojisiyle geliyor.

Yeni Razer Soul Eater Speed ​​Edition serisi, PlayStation 5, bilgisayar, Mac, Nintendo Switch ve mobil cihazlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarla uyumlu. Bu cihazlara bağlantı, 3,5 mm’lik giriş ile yapılıyor. Razer Soul Eater X kulaklık ayrıca TriForce 50mm sürücülerini ve HyperClear Razer Smart Noise Cancelling Cardioid Microphones Memory Foam kulaklıklarını kullanıyor.

Razer Soul Eater Speed ​​Edition kulaklıklardan X modeli 70 dolar, Razer Soul Eater Speed ​​Edition model ise 140 dolar fiyat etiketine sahip. Kulaklıklarla alakalı detayların tamamı henüz gün yüzüne çıkmadı.