Yeni Razer Imperial Stormtrooper İle Tanışın!

4 Mayıs gayri resmi olarak Star Wars Günü olarak biliniyor. Oyun aksesuarları üreticisi Razer, son Star Wars temalı ürününü resmi olarak satışa sundu. Sınırlı sayıda bir Imperial Stormtrooper temalı Xbox denetleyicisinden bahsediyoruz.

Yeni Xbox denetleyicisi, popüler Star Wars karakteriyle aynı renk tonuna sahip bir Imperial Stormtrooper kaskı gibi tasarlanmış. Soldaki joystick ve A/B/X/Y düğmeleri, fırtına askerinin gözlerini oluşturuyor. Imperial Stormtrooper kask logosu, şarj tabanının ön tarafında, çevresinde “Imperial Stormtroopers” logosu ile geliyor. Ayrıca hızlı şarj yuvası ile birlikte geliyor. Şu anda, Xbox denetleyicisinin çıkış tarihi belirsiz. Benzer ürünlerin fiyatına göre, yaklaşık 199,99 dolara görücüye çıkacak.

1977’de yönetmen George Lucas, “Yıldız Savaşları” serisini ilk kez ekrana getirdi. Bu film, uzay savaşları; baba-oğul kavgaları, güzelliği kurtaran kahramanlar, samuray düelloları vb. gibi birçok geleneksel unsuru; ileri teknoloji ışık ve gölge paketlemesiyle mükemmel bir şekilde bütünleştiriyor ve sonunda film tarihinde bir efsaneye imza atıyor.

4 Mayıs tarihi, dünya çapındaki “Star Wars” hayranları arasında popüler Star Wars sloganının “May the Force be with you” ifadesinin bir çeşidi olan “May the Fourth be with you” kelime oyunundan türetilmiştir.