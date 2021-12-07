Samsung’un Yeni Koleksiyonu – Star Wars,The Simpsons,Marvel

Samsung, Disney ve Marvel ile yaptığı aksesuar ortaklığına yenilerini ekliyor. Samsung Galaxy Z Flip 3‘ün koleksiyonluk aksesuarları arasında Star Wars, The Simpsons, National Geographic de yer almaya başladı.
Samsung’un Galaxy Z Flip 3 için Disney markalı aksesuarları arasında silikon kılıf kayışları, boyunluklar, çıkartma paketleri ve bir kapak halkası yer alıyor. Star Wars, Marvel, The Simpsons, Mickey Mouse ve National Geographic gibi popüler temalar da var.
Koleksiyonun fiyatı ise şu şekilde:
Disney Moda Kayışı – 19 dolar
Marvel Moda Kayışı – 19 dolar
National Geographic Moda Kayışı – 19 dolar
Disney Kapak Halkası Kayışı – 19 dolar
Star Wars Koleksiyonu (Moda Askı, İp, Çıkartma Paketi) – 38 dolar
Simpsons Koleksiyonu (Moda Kayışı, İpi, Çıkartma Paketi) – 38 dolar
Fakat bütün bu ürünlerin Z Fold 3’e özgü olduğunu hemen belirtelim. Aksesuarlık şimdilik Malezya’da görücüye çıktı ve büyük ilgi gördü.