Samsung’un Yeni Koleksiyonu – Star Wars,The Simpsons,Marvel

Samsung, Disney ve Marvel ile yaptığı aksesuar ortaklığına yenilerini ekliyor. Samsung Galaxy Z Flip 3‘ün koleksiyonluk aksesuarları arasında Star Wars, The Simpsons, National Geographic de yer almaya başladı.

Samsung’un Galaxy Z Flip 3 için Disney markalı aksesuarları arasında silikon kılıf kayışları, boyunluklar, çıkartma paketleri ve bir kapak halkası yer alıyor. Star Wars, Marvel, The Simpsons, Mickey Mouse ve National Geographic gibi popüler temalar da var.

Koleksiyonun fiyatı ise şu şekilde:

Disney Moda Kayışı – 19 dolar

Marvel Moda Kayışı – 19 dolar

National Geographic Moda Kayışı – 19 dolar

Disney Kapak Halkası Kayışı – 19 dolar

Star Wars Koleksiyonu (Moda Askı, İp, Çıkartma Paketi) – 38 dolar

Simpsons Koleksiyonu (Moda Kayışı, İpi, Çıkartma Paketi) – 38 dolar

Fakat bütün bu ürünlerin Z Fold 3’e özgü olduğunu hemen belirtelim. Aksesuarlık şimdilik Malezya’da görücüye çıktı ve büyük ilgi gördü.