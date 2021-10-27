Samsung Galaxy Z Flip 3’e, Sweet Pink Renk Seçeneği Eklendi!

Ağustos ayında Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını; görücüye çıkarmıştı. Tanıtılan cihazlar, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3‘ü içeriyordu. Şimdi şirket, Galaxy Z Flip 3 için yeni bir renk ekledi.

Sweet Pink olarak adlandırılan renk, sahiden göz kamaştırıyor. Bu renk seçeneğine baktığımızda; telefonun arka paneli için gençlerin ilgisini çekecek yumuşak pembe bir renk şemasına; sahip olduğunu görüyoruz. Ancak estetik farklılık dışında, teknik özellikler hâlâ aynı.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3, önemli yeni bir tasarımdan geçti ve bu konuda oldukça iyi. En büyük değişiklik, artık daha büyük olan ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştiren kapak ekranı diyebiliriz. Daha temiz bir görünüm için; kapak ekranına entegre edilmiş gibi görünen; çift arka kamera ile selfie yapmak istediğinizde ekran aynı zamanda bir vizör görevi görüyor.

Bir diğer önemli tasarım değişikliği, IPX8 su direncinin eklenmesi diyebiliriz; bu, telefonun ıslak koşullarda kullanımda hasar endişesi olmadan çalışabileceği anlamına geliyor. Samsung ayrıca, yeni katlanabilir telefonların, Armor Aluminium adını verdiği en güçlü çerçevesine sahip olduğunu ve önceki nesle göre %10 daha güçlü olduğunu iddia ediyor. Son olarak Dolby Atmos ile stereo hoparlörün eklenmesi de bizi sevindirdi.

Galaxy Z Flip 3, 6.7 inç ana ekrana ve 1.9 inç kapak ekranına sahip. İç ekran 120Hz yenileme hızı, %29 daha parlak ve çizilmelere karşı 4 kat daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass Victus vaat ediyor.

Telefonu 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama ile birlikte destekleyen bir Snapdragon 888 işlemci var. İki arka kamera 12MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Ve her ikisi de kamera lensleri için yeni Gorilla Glass DX ile kaplı. Ayrıca iç ekranın ortalanmış deliğinin içindeki kamera 10 MP sensörü var Arka kameralarla selfie çekerken telefon otomatik olarak ultra geniş açılı kameraya geçiyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 Ön İncelemesi