Obi-Wan Kenobi Star Wars Dizisi Mayıs’ta Disney Plus’ta Çıkacak!

25 Mayıs 1977‘de orijinal Star Wars filmi sinemalarda gösterime girdi ve sinemayı sonsuza dek değiştirdi. Bu yıl 45. yıl dönümü yaklaşan Star Wars evreni için yepyeni bir yıl olacak. Disney+ ve Lucasfilm yeni aklaşmakta olan Obi-Wan Kenobi mini dizisinin gala tarihini 25 Mayıs olarak belirledi.

Ewan McGregor, daha önce Star Wars üçlemesinde doldurduğu baş rolde Obi-Wan Kenobi serisinde başrol oynayacak. McGregor ayrıca, devam filmi üçlemesinde küçük rollerde yer almak için sesini de ödünç verdi.

McGregor, dizi için geri gelen tek kişi değil. Hayden Christensen, Anakin Skywalker/Darth Vader rolünü yeniden canlandırıyor. Muhtemelen, Obi-Wan’ın eski çırağı, bu dizide Mustafar’a karşı yaptıkları ölümcül düellonun rövanşını alacak.

Star Wars romanları ve çizgi romanları, Obi-Wan’ın Tatooine’deki zamanını tekrar gözden geçirdi; ancak bu mini dizinin bu hikayelerden ilham alıp almayacağı belli değil. Disney+ duyurusundaki tek hikaye detayı; mini dizinin Obi-Wan’ın Luke Skywalker’ı izlemek için saklanmaya başlamasından 10 yıl sonra geçeceği.

Kumail Nanjiani, Indira Varma ve Rupert Friend; Obi-Wan Kenobi’de Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell ve Benny Safdie ile birlikte rol alacak.