Her hafta getirdiği farklı aktüel ürünlerle müşterilerine kaliteli ürünleri piyasadan daha uygun fiyata sağlamayı amaçlayan Şok Marketlerde bu hafta oyunculara yönelik pek çok ürün bulunuyor. Dizüstü oyuncu bilgisayarları, oyuncu koltuğu, oyuncu masasının yanı sıra bu hafta Şok Marketlere oyuncu bilgisayarı ve tümleşik bilgisayar da geliyor. İşte detaylar…

ŞOK Marketlere Oyuncu Bilgisayarı ve Tümleşik Bilgisayar Geliyor

Şok aktüel ürünlerde bu hafta oyuncuların oldukça hoşuna gidecek cihazlar yer alıyor. Şok Market daha evvel de getirdiği Gamers Arena marka oyuncu kasalarını yine raflara çıkardı. Bununla birlikte Quantum Gaming oyuncu dizüstü bilgisayarı da yine oyun severler için satışa çıktı. Oyuncu kasası ve dizüstü oyun bilgisayarlarını daha önce ŞOK market raflarında görmüştük. Ancak 24 Nisan ŞOK aktüel ürünler katalogunda oyun tutkunları için yeni bir ürün de yer alıyor; TechnoPC tümleşik (hepsi bir arada, all in one) bilgisayar.

Klavye ve mouse haricinde monitör ve kasanın tek bir ürünle sunulduğu bu bilgisayar modeli yerden tasarruf etmesi, kullanım kolaylığı, şık tasarımı ile ön plana çıkıyor. 23,8 inç Full HD IPS ekrana sahip olan bilgisayar güçlü Intel i5-12450H işlemcisi, 512 GB depolama alanı ve 8 GB DDR4 RAM’i ile kullanıcıya sunuluyor. TechnoPC tümleşik bilgisayar fiyatı ise yaklaşık 21,5 bin TL gibi bir fiyatla satışa çıkmış durumda.

Quantum Gaming Dizüstü Bilgisayarı Fiyatı ve Özellikleri

Şok Market Quantum Gaming dizüstü oyun bilgisayarı fiyatı ise yaklaşık 24.800 TL. Quantum oyun bilgisayarı ise Nvidia RTX 3050 ekran kartı ile ön plana çıkmakla birlikte Intel i7 – 11800H işlemci barındırıyor. Cihazın 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM’i bulunuyor.

ŞOK oyuncu kasaları kapsamında ise daha evvel de getirdiği Gamers Arena marka kasalarını sunmakta. Oyuncu kasalarından en uygun fiyatlı olanı 11.999 TL fiyatla müşterilere sunulmakta ve bu cihazın özellikleri ise AMD Ryzen 5 5600 G işlemci, 512 GB depolama alanı ve 16GB DDR4 RAM şeklinde. İşlemci, depolama alanı ve bellek alanı özellikleri aynı ancak ekran kartı GeForce RTX 3060 Ti olan oyuncu kasası yaklaşık 21 bin TL seviyesinden satışa sunulmakta.

Bahse konu oyuncu kasalarında fiyat farkını oluşturan etmen ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda GeForce RTX 4060 ekran kartının bulunduğu oyuncu kasası yaklaşık 24 bin TL, GeForce RTX 4060 Ti ekran kartının yer aldığı kasa ise yaklaşık 27 bin TL’den satılmakta.