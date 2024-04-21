Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Oyunseverlerin Yeni Gözdesi AOC PD49 Modelinin Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu! Teknoloji Haberleri Oyunseverlerin Yeni Gözdesi AOC PD49 Modelinin Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu! İbrahim Özbek 24 Görüntüleme

Valencia’da düzenlenen büyük etkinlikte oyunseverlerin dikkatini çeken AOC PD49 modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

AOC tarafından İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel ve yeni teknolojik ürün dünyaya tanıtıldı. Daha önceden de birçok kaynak tarafından ön incelemesi paylaşılan AOC PD49 oyuncu monitörü, tanıtıldığı ilk andan itibaren tüm gözleri üzerine dikti.

AOC’nin piyasaya sürdüğü yeni monitörü PD49, 49 inç boyutunda ve 5120×1440 çözünürlükte bir DQHD QD-OLED panele sahip. Bu geniş ekran 240 Hz yenileme hızı ve sadece 0.03 ms’lik GTG tepki süresi ile özellikle hızlı tepkiler gerektiren oyunlar ve profesyonel uygulamalar için ideal bir kullanım sunuyor.

Özel olarak tasarlanan kavisli yapısı ile beraber kullanıcıların göz sağlını koruyor ve göz yorgunluğunu azaltıyor. 178 derece görüş açısı ile beraber net ve her açıdan en iyi görüntüyü kullanıcıya taşıyor. Her açıdan oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan AOC PD49 modeli, Avrupa’da 2.199 Euro, ABD’de ise 2.350 Dolardan satışa çıkacak.

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