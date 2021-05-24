OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition Tanıtıldı

Geçen hafta OnePlus, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition’ı bugün piyasaya süreceğini duyurdu. Planlandığı gibi, şirket ilk akıllı saatinin bu özel sürümünü kendi ülkesinde resmi olarak piyasaya sürdü.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition, teknik özellikler açısından orijinal OnePlus Watch ile aynı. Sadece görünüm ve fiyat açısından farklılık gösteriyor.

Özel sürüm saatin teması popüler video oyunu Cyberpunk 2077‘den alınmış. Bu giyilebilir cihazın benzer temalı OnePlus 8T ile birlikte piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, akıllı saatin piyasaya sürülmesi bilinmeyen nedenlerle ertelendi.

Saat, sarı vurgulu bir çerçeve ve kayışla birlikte geliyor. Dahası, giyilebilir cihaz, Cyberpunk 2077 tabanlı UI, saat yüzleri ve bootanimation özelliklerine sahip. Garip bir şekilde, bootanimation Android’den bahsediyor. OnePlus Watch özelleştirilmiş bir RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) ile çalıştığı için bu oldukça ilginç.

Bu özel versiyon akıllı saat, Cyberpunk 2077 video oyununda aktör Keanu Reeves’in canlandırdığı popüler bir karakter olan ‘Johnny Silverhand’in eli şeklinde tasarlanan tutucu-şarj cihazı ile birlikte geliyor. Son olarak, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition’ın fiyatı 202 dolar olarak belirtildi.