OnePlus yeni Silver Buds Pro’yu piyasaya sürdü

OnePlus Buds Pro kulaklıkları ilk olarak Siyah ve Beyaz renklerde duyurulmuştu. Bugün, OnePlus 10 Pro amiral gemisinin piyasaya sürülmesinin ardından, TWS kulaklıkları üçüncü bir renk olan Gümüş ile tanıtıldı.

Yeni sürüm, çift tonlu Mat Siyah ve Beyaz seçeneklerinin aksine baştan sona aynı kaplamaya sahip. Kauçuk uç, eşleşen bir Gümüş rengine sahiptir.

Kaplama, belirgin bir metalik etki ekleyerek NCVM (iletken olmayan vakumlu metalizasyon) teknolojisi ile yapılmıştır. Ayrıca kulaklıkların ve kasanın üzerinde parmak izine dayanıklı bir kaplama bulunurken, tüm dokunmatik işlevler korunur.

Görünüşün ötesinde OnePlus hiçbir şeyi değiştirmedi – içeride aynı 11 mm dinamik sürücülere ve SBC, AAC, LHDC v3 kodek desteği ile Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip oluyorsunuz.

OnePlus Buds Pro - Silver 1 of 5

OnePlus Buds Pro‘nun Gümüş renkli versiyonu yaklaşık 110$ fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Bu indirimli bir fiyat ve birkaç gün sonra normal fiyatı olan 125$ bandına oturacak. Son olarak bu ürünün Siyah ve Beyaz olanlarla tamamen aynı özelliklere sahip olduğunu da hatırlatmak isterim.