Oppo A11s’in Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Bu haftanın başlarında, tanınmış tipster Evan Blass, Oppo A11s‘in basın görsellerini paylaştı. Şimdi, telefonun tüm önemli özelliklerini ortaya çıkaran yeni bilgilerle geri döndü. Oppo’nun yeni teleofnu yakında satışa sunulabilir.

Oppo A11s, delik tasarımına sahip 6,5 inç LCD panele sunuyor. Ekran 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 269ppi piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı vaat ediyor.

A11s, özçekimler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Arka tarafta bulunan dikdörtgen şeklindeki kamera modülünde 13 megapiksel ana kamera bulunuyor. Derinlik sensörü ve makro lens ise bir çift 2 megapiksel sensör ile birleştirilmiş.

Snapdragon 460 işlemciyle desteklenen Oppo A11s’in, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 4 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi üç seçenekle gelmesi bekleniyor

ColorOS 7.2 UI tabanlı Android 10 ile desteklenen cihaz 5.000 mAh pil ile gelecek. Cihazın sızdırılan görselleri, arkada bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağını da ortaya koydu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renkle satışa sunulacağı söyleniyor.

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